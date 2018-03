França e Luxemburgo assinam acordo para lutar contra o trabalho não declarado

Luxemburgo e França assinam hoje um acordo de cooperação sobre o destacamento de trabalhadores e a prevenção do trabalho não declarado.

A convenção será assinada esta terça-feira pelos ministros do Trabalho dos dois países, Nicolas Schmit (Luxemburgo) e Muriel Pénicaud (França), no âmbito da visita de Estado do casal grão-ducal ao pais vizinho.

O objetivo é combater as fraudes em matéria de destacamento transnacional de trabalhadores no âmbito de prestações de serviço no estrangeiro, bem como a luta contra o trabalho não declarado.

Na prática, a convenção deverá traduzir-se numa intensificação da cooperação dos dois países ao nível administrativo.

