O ministro do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, desloca-se hoje a Berlim para uma visita de trabalho.

Ao longo do dia, o ministro tem encontros marcados com a senadora para o ambiente, Regine Gunther e com o seu hómologo, Andreas Scheuer.

As ligações ferroviárias entre o Luxemburgo e a Alemanha vão estar no centro das discussões.

Redação Latina