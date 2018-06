Françoise Folmer abandona liderança do Déi Gréng

Mexidas no seio do Déi Gréng. Françoise Folmer, que partilhava a presidência do partido com Christian Kmiotek, apresentou a demissão do cargo. A decisão foi tornada pública na noite de ontem, após o congresso nacional dos Verdes.

De acordo com a RTL, o sucessor de Folmer, na liderança do Déi Gréng, será escolhido no próximo congresso do partido, no outono.

Françoise Folmer anunciou também que desiste da corrida às legislativas de outubro enquanto cabeça de lista dos ecologistas pelo círculo eleitoral do norte. Segundo a mesma fonte, o nome do seu substituto deverá ser anunciado “o mais rapidamente possível”.

No congresso de ontem os membros dos Verdes viabilizaram formalmente Claude Turmes para o cargo de secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, na sequência da morte de Camille Gira.

Redação Latina (Foto: Déi Gréng)