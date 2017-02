Frank Engel quer voltar à região de Karabakh, apesar do mandado de captura (C/ÁUDIO)

Foto: frankengel.lu

O eurodeputado luxemburguês Frank Engel (CSV) falou esta segunda-feira aos jornalistas sobre o mandado de detenção emitido na semana passada contra si pelo Azerbaijão.

Frank Engel explicou à Rádio Latina que em causa está o facto de ele e mais dois eurodeputados se terem deslocado, a 20 de fevereiro último, à região do Alto-Karabakh em missão de observação de um referendo, sem terem pedido autorização.

Para já, o mandado de captura limita-se ao Azerbaijão. Frank Engel não acredita que possa vir a ser aplicado pela Interpol. No entanto, está consciente que a situação pode dificultar futuras viagens.

Porém, o eurodeputado tenciona voltar à região do Karabakh, mesmo se o mandado de captura se mantiver. Frank Engel diz que, caso contrário, o Azerbaijão ficaria a ganhar.

O Karabakh é uma região situada no sudoeste do Azerbaijão e a leste da Arménia. Os dois países reivindicam, há várias décadas o controlo do território.

O Parlamento Europeu deve abordar a questão esta semana.

Redação Latina