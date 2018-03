Fraude carne: ULC diz que Governo luxemburguês deve apertar controlos (C/ÁUDIO)

No rescaldo de mais um escândalo de segurança alimentar, envolvendo desta vez carne de vaca vinda de um matadouro belga, a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) diz que o Governo deve apertar os controlos.

Na opinião de Jean Feyereisen, da ULC, o Executivo luxemburguês poderia avançar com fiscalizações suplementares às carnes importadas.

A ULC diz-se “escandalizada” com a fraude alimentar, que não é a primeira do género. Acrescenta que as empresas só pensam nos lucros e aponta o dedo às entidades responsáveis pelas fiscalizações.

Jean Feyereisen aconselha os consumidores a optarem por produtos locais, embora reconheça que isso pode ser encarado como uma posição protecionista.

Esta é a posição da ULC, após a revelação de mais uma fraude alimentar. Desta vez está em causa o matadouro belga Veviba, de Bastogne, que também exportava carne de vaca para o grão-ducado. O estabelecimento foi acusado pelas autoridades sanitárias da Bélgica de falsificar a data de congelação da carne.

Mais de metade dos produtos fiscalizados violavam as regras de segurança alimentar.

