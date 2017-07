Fuga de professores no Liceu Michel Lucius preocupa SEW/OGBL (C/ÁUDIO)

O departamento de ensino da central sindical OGBL denuncia “o crescente mau-estar dos professores do Liceu Michel Lucius, relacionado com as turmas anglófonas”, e espera uma tomada de posição urgente do ministério da Educação.

O número de turmas anglófonas tem crescido a olhos vistos, desde a sua instauração, em 2011 no Liceu da capital.

Atualmente há 25 turmas em língua inglesa, o que corresponde a um terço do total.

Vera Dockendorf, membro da direção sindical do departamento de ensino da OGBL, revela à Rádio Latina as dificuldades que sentem alguns professores em ensinar todas as matérias em inglês, já que muitos deles concluíram os estudos na França ou na Alemanha.

O sistema de inglês privado, usado no liceu, é completamente diferente do sistema luxemburguês, acrescenta.

Na semana passada, na última reunião com o Ministério da Educação, o departamento de ensino da OGBL exigiu um reforço do recrutamento de professores capacitados a ensinar em inglês.

Vera Dockendorf também critica a lei, votada em 2016, que não define claramente se os professores luxemburgueses são obrigados ou não a ensinar em inglês.

Muitos professores decidiram abandonar o Liceu Michel Lucius, onde a idade média dos docentes oscila, actualmente, entre os 30 e 35 anos, sublinha Vera Dockendorf.

A dirigente sindical espera uma resposta clara, do Ministério da Educação, para que a qualidade do ensino seja garantida.

Redação Latina