Fumar ou não fumar nas esplanadas de restaurantes? A questão parece estar longe de ser consensual. Pelo menos, é isso que mostram as petições lançadas recentemente sobre o assunto.

Depois de mais de 4.500 pessoas terem assinado a petição de Daniel Reding, que exige a proibição do tabaco nas esplanadas de restaurantes, um outro documento, que exige precisamente o contrário, conta já com o apoio de milhares de signatários.

Em menos de uma semana, a iniciativa, lançada por Maria Carella, recolheu mais de 3.200 assinaturas, estando a cerca de 1.300 do mínimo exigido para que o tema vá a debate no Parlamento. Um objetivo que deverá ser alcançado, já que o período para rubricar o documento só termina a 30 de outubro.

Para já, uma coisa é certa: a eventual proibição do tabaco nestes espaços vai ser discutida na Câmara dos Deputados depois das eleições legislativas de 14 de outubro. Quanto à petição que exige o contrário, os próximos dias e semanas o dirão.

Recorde-se que várias organizações já se pronunciaram sobre a matéria. A Fundação Cancro, por exemplo, entende que qualquer iniciativa antitabaco é bem-vinda. Já a federação que representa o setor da hotelaria e restauração – a Horesca, como é chamada no Luxemburgo – não tem dúvidas de que proibir o tabaco nas esplanadas lesaria o negócio dos restaurantes.

E são também estes os argumentos apresentadas por ambas as petições. Enquanto a primeira defende a proibição do tabaco para proteger a saúde dos não-fumadores, a segunda alega que essa interdição seria prejudicial para os empresários do ramo da restauração.

