Há falta de pessoal na função pública luxemburguesa. Quem o diz é o ministro da tutela, Dan Kersch, em entrevista esta quinta-feira à RTL. Segundo o ministro, a situação não é dramática, mas requer um reforço dos efetivos, sobretudo nas áreas da educação, da administração de impostos e da informática.

Daí Dan Kersch estar a refletir sobre a possibilidade de abrir mais vagas para os residentes estrangeiros na Função Pública. O ministro considera que ter a nacionalidade luxemburguesa já não é um critério “tão importante”, mas destaca a necessidade de dominar a língua de Dicks.

Além da possibilidade de vir a admitir mais estrangeiros no setor, o ministro adiantou que está a ser preparada uma reforma do exame de Estado, que é exigido para entrar no setor. Isto porque, segundo o ministro, a taxa de chumbos no exame é elevada. A reforma está a ser elaborada em colaboração com a CGFP (Confederação Geral da Função Pública).

Dan Kersch sublinha que o objetivo não é tornar o exame mais fácil, mas sim abordar questões e conteúdos mais específicos, necessários no dia a dia de quem trabalha para o Estado.

