Função pública contratou menos 100 pessoas do que o previsto em 2016

A função pública luxemburguesa contratou em 2016 menos uma centena de pessoas, do que o inicialmente previsto.

Segundo números revelados pelo ministro da tutela, Dan Kersch, estavam previstas 750 contratações ao longo do ano passado, mas foram feitas apenas 650. Quer isto dizer que 13,3% dos lugares ficaram por preencher. Em relação a 2017, os números não são ainda conhecidos.

A função pública emprega atualmente 24 809 pessoas, sendo que apenas 10% são não-luxemburgueses. Uma percentagem que poderá vir a crescer no futuro, de forma a colmatar a falta de pessoal.

O ministro já fez, no entanto, saber que nem todas as áreas serão abertas aos cidadãos estrangeiros e que essa será uma decisão tomada em concertação com a Confederação Geral da Função Pública.

Um dos ramos que poderá vir a empregar não-luxemburgueses é o setor penitenciário. Segundo o ministro da Função Pública, serão necessários 300 trabalhadores para o futuro Centro Penitenciário de Sanem.

Redação Latina