Função Pública precisa de centenas de novos funcionários

Cerca de um quinto (19%) dos postos de trabalho na Função Pública não estão ocupados. Nos últimos quatro anos foram criadas 2 459 novas vagas de trabalho, a tempo inteiro, porém apenas 1 989 foram preenchidas, o que representa uma taxa de ocupação de 80%.

Estes dados foram revelados pelo ministro Função Pública, Dan Kersch, em entrevista à RTL.

Ensino, administração das contribuições diretas e polícia são os setores que nos últimos anos têm recrutado mais funcionários, porém também são estes que mais vagas têm atualmente.

Dan Kersch já se pronunciou a favor de uma maior abertura da Função Pública aos cidadãos não-luxemburgueses, sublinhando, contudo, que o plano passará sempre por manter as exigências linguísticas, ou seja, que os funcionários falem as três línguas oficiais do país (luxemburguês, alemão e francês).

Redação Latina (Foto: Michel Brumat)