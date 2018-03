Funcionários despedidos do Hapoalim sem plano social

Fracassaram as negociações com vista a um plano social para os funcionários do banco israelita Hapoalim afetados pelo despedimento coletivo. Quer isto dizer que uma trintena dos atuais 45 funcionários do banco não vão ter qualquer regalia extralegal. A culpa é, segundo os sindicatos, da direção do banco.

“Um sequestro”, é desta forma que ALEBA, OGBL e LCGB descrevem as pretensões da direção do Hapoalim.

Os sindicatos classificam as propostas do banco como “ilegais” e por consequência “inaceitáveis. Em causa está uma cláusula que o Hapoalim queria integrar no projeto de plano social. Uma cláusula, que segundo os sindicatos, exigia aos funcionários despedidos uma colaboração vitalícia com o banco e os seus advogados.

As exigências da direção do banco não se terão ficado por aqui. Caso os trabalhadores desrespeitassem essa exigência, o empregador teria o direito de exigir o reembolso das indemnizações acordadas no plano social.

Uma atitude que, para os sindicatos, demonstra que o banco não quer respeitar as leis nem os direitos dos trabalhadores.

Mas, ALEBA, OGBL e LCGB garantem que vão denunciar o caso ao ministro do Trabalho, à Associação dos Bancos e Banqueiros (ABBL) e à Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM).

Recorde-se que nem o Serviço Nacional de Conciliação, chamado a intervir para tentar um acordo entre as partes, resultou.

Redação Latina