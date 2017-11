Funcionários públicos satisfeitos com o seu trabalho

Oitenta e sete por cento dos funcionários públicos dizem-se satisfeitos com a sua situação profissional global, sendo que 71% dos inquiridos aconselham familiares e amigos a trabalhar para o Estado.

Os dados resultam de um estudo realizado pelo TNS-Ilres, que sondou mais de 6.800 funcionários.

Ainda segundo o estudo, o facto de poderem trabalhar de forma autónoma é o principal fator de motivação dos trabalhadores do Estado (82%). A seguir aparece o conteúdo do trabalho (78%) e depois a qualidade do relacionamento entre colegas de trabalho (67%). A remuneração surge na quarta posição (65%) enquanto fator de motivação.

Importa no entanto referir que um terço dos funcionários, ou seja 38%, diz que o nível de satisfação tem diminuído nos últimos anos. Quarenta e seis por cento dos inquiridos sublinham que a situação nem regrediu, nem melhorou.

Note-se ainda que 64% dos sondados responderam que já foram trabalhar mesmo estando doentes. Outro dado interessante revela que 32% dos inquiridos dizem viver momentos de stress praticamente todos os dias.

