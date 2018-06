Funcionários públicos vão ter horários mais flexíveis

O Governo luxemburguês está apostado em flexibilizar os horários de trabalho dos funcionários públicos e de outros agentes ao serviço do Estado.

O ministro da tutela Dan Kersch (LSAP) quer que o projeto de lei seja aprovado no Parlamento antes das férias de verão.

O diploma prevê uma flexibilização do tempo de trabalho dos servidores do Estado, para que eles possam “conciliar melhor a vida profissional com a vida pessoal”.

As alterações mais significativas dizem respeito à hora matinal da entrada ao serviço, que pode recuar das 7:00 para as 6:30. Além disso a pausa para almoço pode cair de uma hora para 30 minutos.

Por outro lado vai ser introduzido na legislação um banco de horas extraordinárias. Graças a este sistema os funcionários podem optar por um ano sabático, se tiverem cumprido o número de horas suplementares (até 1 800 horas). Está em preparação um projeto idêntico para os trabalhadores do setor privado.

Lista de folgas extraordinárias do novo projeto de lei para os trabalhadores do Estado:

-3 dias por casamento,

-1 dia para uniões de facto,

-10 dias para os pais, pelo nascimento dos filhos,

-10 dias para a adoção de uma criança com menos de 16 anos,

-1 dia pelo casamento de um filho,

-3 dias pelo óbito de familiar direto,

-5 dias em caso de falecimento de um filho menor,

-1 dia pela morte de um parente de segundo grau,

-2 dias por mudança de casa.

De referir, ainda, que o ministro da Função Pública também apresentou as novas modalidades do exame de admissão dos candidatos ao setor público. Dan Kersch quer informatizar integralmente as provas e recorrer a testes de qualidade, com aval científico e mais próximos das regras aplicadas nos concursos das instituições europeias.

Redação Latina (foto: Michel Brumat)