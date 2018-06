Fundação Cancro alarga horários das consultas de psico-oncologia

A Fundação Cancro alargou os horários das consultas de psico-oncologia, destinadas aos doentes com cancro e respetivos familiares. A partir de agora, além dos horários normais, os pacientes poderão ser atendidos entre as 17:00 e as 19:00, às segundas, terças e quartas-feiras.

A decisão surge para dar vazão aos pedidos dos doentes e famílias, permitindo a muitos recorrer aos serviços da fundação depois de saírem do trabalho.

As consultas, asseguradas pelo serviço psicossocial da Fundação Cancro, são gratuitas. A equipa é composta por quatro psicólogos, com formação em psicoterapia.

As marcações devem ser feitas através do número de telefone 45 30 33 1 ou do e-mail patients@cancer.lu.

Redação Latina