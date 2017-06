Fundação Cancro exige aumento do preço do tabaco

A Fundação Cancro considera bastante positiva a transposição, para a legislação nacional, da diretiva europeia sobre a proteção dos menores contra o tabagismo, apesar de surgir «com um ano de atraso».

A legislação, recentemente aprovada no Parlamento luxemburguês, implica várias proibições, nomeadamente, fumar nos parques infantis, vender tabaco a jovens com menos de 18 anos e fumar no interior de viaturas, com crianças a bordo.

Além disso, o cigarro eletrónico passa a ser considerado tão nocivo como o cigarro clássico, nos locais abrangidos pela proibição.

Lucienne Thommes, diretora da Fundação Cancro, quer ir mais longe e exige um aumento acentuado do preço do tabaco, que considera “o método mais eficaz para lutar contra o tabagismo dos jovens”.

Redação Latina