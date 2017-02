Funeral de George Michael adiado de novo

O funeral de George Michael foi novamente adiado e poderá vir só a realizar-se em março. Os motivos do adiamento prendem-se com o resultado dos testes toxicológicos pedidos pelas autoridades para quem possam determinar as causas da morte do músico, que ainda não são conhecidas.

De acordo com o The Sun e citado pelo Blitz, os exames poderão só chegar no final de fevereiro, como tal o funeral teria de ser novamente adiado pela sua família, que está à espera do corpo desde dezembro.

Uma fonte próxima do caso declarou ainda que os resultados em questão demoram “cerca de seis a oito semanas”, esclarecendo que as autoridades não acreditam que a morte de Michael tenha tido contornos suspeitos.

Entretanto, o namorado de George Michael foi libertado de qualquer envolvimento na morte do cantor. Fadi Fawaz, de 53 anos, foi quem encontrou o corpo de Michael na cama de sua casa e terá sido interrogado pela polícia no passado dia 17 de janeiro. Um porta-voz da polícia disse à imprensa: “estamos satisfeitos por não encontrarmos circunstâncias suspeitas” ilibando o namorado de qualquer envolvimento.

Recorde-se que o cantor de Careless Whisper faleceu no passado dia de Natal, devido a uma falha cardíaca, tendo o seu corpo sido encontrado em sua própria casa, em Inglaterra, pelo namorado.

