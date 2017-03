Funeral de George Michael será à porta fechada

O funeral de George Michael acontecerá apenas na presença da família e amigos mais próximos e estará vedado aos fãs.

Cerca de dois meses e meio após a tragédia que lhe retirou a vida, e depois da causas da morte do cantor terem sido reveladas, o corpo do músico já poderá ser entregue à família para que se realizem as cerimónias fúnebres, No entanto, segundo revela o Jornal de Notícias, ao contrário do que os fãs estariam à espera, o funeral será privado.

O jornal “The Daily Star” conversou com um representante da família que se recusou a falar de”assuntos do fórum privado” quando questionado sobre o local e data do funeral. A publicação entrou em contacto com o cemitério de St. James, em Londres – onde estão depositados os restos mortais da mãe do músico – que respondeu “não haver informações” a prestar.

George Michael foi encontrado sem vida, aos 53, em sua casa em Oxforshire, em Inglaterra, pelo seu namorado no dia 25 de dezembro de 2016. As causas da morte revelaram que o cantor morreu de causas naturais, vítima de “cardiomiopatia dilatada com miocardite e fígado gordo”.

“A investigação à morte de George Michael foi concluída e o resultado final da autópsia confirma a morte por causas naturais. Como há uma causa natural confirmada para a morte, a investigação vai ser interrompida e não há necessidade de mais inquéritos”, disse Darren Salter, o médico legista responsável pela autópsia.