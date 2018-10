Futebol: Éder de regresso à seleção portuguesa

O avançado Éder está de regresso aos convocados do selecionador português de futebol, Fernando Santos.

Éder destaca-se na lista de 25 convocados, divulgada esta tarde para o jogo da Liga das Nações com Polónia (no próximo dia 11) e também para o particular frente à Escócia (no dia 14 deste mês).

Guarda-redes: Beto, Cláudio Ramos e Rui Patrício;

Defesas: Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Ruben Das, Kevin Rodrigues e Mário Rui;

Médios: Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Gedson Fernades, Pizzi, Renato, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e William Carvalho;

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, André Silva e Éder.

Redação Latina (Foto:Lusa)