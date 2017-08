Futebol: Fernando Santos divulga a lista de convocados de Portugal em 24 de agosto

O selecionador português, Fernando Santos, anuncia no dia 24 de agosto a lista de convocados para os jogos com as Ilhas Faroé e a Hungria, ambos de qualificação para o Mundial2018, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

A conferência de imprensa está agendada para as 12:00 e vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal, atual campeão europeu, defronta no dia 31 de agosto as Ilhas Faroé, no Estádio do Bessa, no Porto, e no dia 3 de setembro desloca-se a Budapeste para jogar frente à Hungria.

Após seis jornadas, a seleção nacional ocupa o segundo lugar do grupo B de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo com 15 pontos, menos três do que a Suíça, que lidera. Apenas o primeiro lugar dá acesso direto à fase final da competição.

Logo após a divulgação de Fernando Santos, será a vez de Rui Jorge, selecionador dos sub-21, revelar a lista de convocados para o embate para o País de Gales, que marca o arranque da campanha para o Euro2019.