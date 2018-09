A seleção luxemburguesa de futebol perdeu ontem por 4-1, com os alemães do Arminia Bielefeld, num particular disputado no estádio Josy Barthel.

A pesada derrota acontece a poucos dias da estreia dos ‘Leões Vermelhos’ na Liga das Nações, marcada para sábado (dia 8), no Josy Barthel, frente à Moldávia. Três dias depois, os comandados de Luc Holtz jogam em São Marino.

Redação Latina (Foto: FLF)