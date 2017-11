Futebol: Luxemburgo recebe Hungria em encontro particular

A seleção luxemburguesa de futebol recebe esta quinta-feira a congénere húngara, numa partida amigável marcada para as 20:00, no Estádio Josy Barthel.

O duelo particular estava inicialmente marcado para 10 de novembro, no Estádio Municipal de Oberkorn, mas vai realizar-se um dia mais cedo, no Josy Barthel, depois de a Federação Húngara ter levantado algumas reservas quanto às normas de segurança da estádio de Differdange.

Dez dos 23 convocados da seleção luxemburguesa de futebol para o embate frente à Hungria jogam em campeonatos estrangeiros.

Numa lista que já não conta com o veterano guarda-redes Joubert, há dois jogadores – Chris Philipps e Vincent Thill – que atuam no Metz, lanterna vermelha da liga francesa.

Os outros elementos que alinham em ligas estrangeiras, jogam em equipas secundárias de França, Bélgica, Alemanha e Holanda.

De referir, ainda, a presença de dois jogadores lusodescendentes nesta convocatória: Daniel da Mota e Eric Veiga.

Redação Latina