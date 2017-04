A seleção de futebol feminino do luxemburguesa sofreu três goleadas arrasadoras, nas ilhas Faroé, na fase de qualificação, para o Mundial-2019.

A formação luxemburguesa perdeu, nos últimos dias, 1-5 com a seleção anfitriã, 1-9 com a Turquia e 1-7, com o Montenegro.

Neste último encontro, disputado hoje, o golo luxemburguês foi marcado pela lusodescendente Gabriela de Lemos.

Redação Latina