Futebol: US Esch soma mais uma vitória na Promoção de Honra

A US Esch somou a oitava vitória consecutiva ao receber e vencer este domingo o Etzella, por 4-2, em jogo da 17° jornada da Promoção de Honra do futebol luxemburguês.

A equipa de Esch, orientada por Pedro Resende, não perde desde 23 de outubro de 2016.

Gomes (17m e 79m), Peixoto (40m) e Rodrigues (95m) marcaram os golos da US Esch.

Martins (73m) e Holtz (86m) fizeram os tentos do Etzella.

Com este triunfo, a US Esch lidera com 43 pontos, mais cinco do que o Rondage.

Resultados da 17° jornada da Promoção de Honra:

Beggen 2-2 Wooltz 71

US Esch 4-2 Etzella

Mamer 3-4 Hueschtert

FF Norden 3-1 Hesperange

Sandweiler 2-1 Gréiwemaacher

Bissen 3-5 Rodange

Mäertert-Waasserbëlleg 3-1 Monnerech.