Futsal: FC Differdange 03 começa nova época com plantel reforçado (C/ÁUDIO)

Nove reforços, cinco vindos de fora. A secção de futsal do FC Differdange 03 começa a nova época no domingo com o plantel reforçado, incluindo novo treinador.

Além do treinador Bruno Amaral e do treinador-adjunto Rui Taborda, a equipa contará esta época com Bino Oliviera, Marco Almeida, Micael da Fonseca, Ernad Masic, Frederico Santos, Daniel Garrido e Darko Duvnjak.

Entrevistado pela Rádio Latina, Filipe Costa, presidente da secção futsal do Differdange, destacou a compra de Frederido Santos. Mais conhecido por Freddy, o jogador de 26 anos chega do Unidos Pinheirense, da primeira divisão portuguesa.

Freddy, um dos nove reforços que surgem depois de uma época que Filipe Costa descreve como “catastrófica”, na qual o clube não conquistou qualquer troféu.

Quanto aos objetivos para a nova temporada, a meta é chegar o mais longe possível em todas as competições, incluindo a Taça e o Campeonato.

O FC Differdange 03 inicia a nova época no domingo diante do FC Bettendorf. Partida agenda para as 20:00, no Centro Desportivo de Oberkorn.

Programa completo:

Racing FC Union Luxembourg – Red Boys Aspelt

Union Titus Pétange – FC Nordstad

Amicale Clervaux Futsal – Samba Seven Niederkorn

FC Differdange 03 – FC Bettendorf

US Esch-Alzette I – AS Sparta Dudelange

Redação Latina