Futsal: Racing defronta Amicale na final da Taça do Luxemburgo

O Racing (L2) derrotou hoje o Samba Seven ALSS (L1), por 5-3, nas meias finais da Taça do Luxemburgo de futsal, num encontro disputado no Centre Sportif Fousbann, em Differdange.

“Foi uma noite mágica para nós. Está vitória deve-se sobre tudo à nossa determinação, humildade e espírito grupo”, afirmou Tiago Fernandes, diretor desportivo do Racing.



“Neste ano de muitos sacrifícios, sonhando com a final, felizmente estamos lá. Eu acredito que vai ser um grande evento, contra uma equipa que também usufrui de uma grande massa associativa”, perspetivou o dirigente desportivo.



Na outra meia final, disputada entre dois clubes do norte, a Amicale Clervaux Futsal (L1) recebeu e venceu o Futsal Wilwerwiltz (L1), por 9-3.

“Foi uma vitória sem qualquer tipo de contestação da equipa que mais quis estar na final. O sonho de conquistar o troféu continua”, afirmou Filipe Pinto, treinador da Amicale.

“Temos equipa para ganhar (a final). A disputa da final da Taça é, para nós, um jogo de uma vida”, sublinhou o treinador português.

Racing e Amicale vão disputar a final da competição no próximo dia 17 de abril, segunda-feira de Páscoa, no Centre Atert, em Bertrange, Luxemburgo.