Futsal: Respeito pelo adversário levou-nos à conquista do título – Élio Almeida (C/ÁUDIO)

Foi o respeito pelo adversário que levou o FC Differdange 03 à conquista do título de campeão nacional de futsal. Quem o diz é o treinador da equipa do sul, Élio Almeida, com quem a Rádio Latina falou esta terça-feira.

O adversário na final do campeonato, disputada “à melhor de 5”, foi o Amicale Clervaux, vencedor da Taça, que o Differdange derrotou nos três últimos jogos (5-4;1-4; 8-3)

Em declarações à Rádio Latina, menos de 24 horas após a conquista do título, o técnico Élio Almeida sublinhou que a superioridade da sua equipa deveu-se ao respeito pelo adversário.

Élio Almeida orienta o FC Differdange 03 desde o início da temporada, mas ainda não tem continuidade garantida.

Élio Almeida, treinador do FC Differdange 03, equipa que se sagrou campeã nacional de futsal segunda-feira à noite. Um título que já tinha conquistado na temporada 2014/2015.

Redação Latina