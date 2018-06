Futsal: Ricardinho e Ortiz no sábado em Dudelange (C/ÁUDIO)

O campeão europeu de futsal, o português Ricardinho, vai estar, amanhã, no Luxemburgo para participar num evento dedicado ao futsal.

A iniciativa é promovida pela Associação Luxemburguesa de Futebol de Rua (Association Luxembourgeoise de Street Soccer – ALSS, na designação oficial em francês) e vai decorrer no centro desportivo René Hartmann, em Dudelange.

Mas, Ricardinho não vem sozinho, traz o companheiro de equipa do Inter Movistar, o espanhol Carlos Ortiz.

Duas ‘estrelas’ da modalidade que vão orientar crianças e jovens do Luxemburgo, em duas sessões académicas, como disse à Rádio Latina, o presidente da ALSS, Domenico Laporta.

Este sábado será, então, dado o pontapé de saída para a primeira academia de futsal no Luxemburgo, que funcionará, segundo Domenico Laporta, a partir de setembro, na Escola de Comércio e de Gestão (ECG), na capital.

O momento mais aguardo da academia de futsal de amanhã, às 18:00, será o jogo de gala, com Ricardinho e Ortiz que vão alinhar com dois plantéis constituídos por futsalistas do Luxemburgo.

Ainda há bilhetes em pré-venda (10 euros) e também haverá ingressos à venda amanhã antes do jogo (15 euros). Os interessados podem consultar o site www.alss.lu.

Redeção Latina (foto: Lusa)