Futura Corporação Grã-Ducal de Incêndio e de Socorro já tem identidade visual

O Luxemburgo vai ter uma Corporação Grã-Ducal de Incêndio e de Socorro (CGDIS). A corporação entra oficialmente em serviço a 1 de julho próximo, de acordo com o prazo definido por uma lei que foi aprovada recentemente no Parlamento.

Esta segunda-feira foi apresentada a nova identidade visual dessa nova entidade que resulta da fusão entre a proteção civil, as 134 corporações de bombeiros das 102 comunas do país, os bombeiros profissionais da cidade do Luxemburgo e o serviço de urgência médica SAMU.

O logótipo foi apresentado esta manhã em conferência de imprensa e representa um leão, o leão grã-ducal. Todo um simbolismo que visa transmitir a mensagem de que os serviços de socorro estão atentos e prontos a intervir em caso de necessidade.

A nova identidade visual já recebeu o aval do chefe de Estado, o Grão-Duque Henri.

Redação Latina (Foto: Adminisration des services de secours)