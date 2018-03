Futura Procuradoria Europeia vai ficar nas imediações do Tribunal de Justiça da UE

A futura Procuradoria Europeia vai mesmo ficar situada nas imediações do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE), em Kirchberg. O ministro da Justiça, Félix Braz, anunciou que “o Luxemburgo vai acompanhar de perto a implantação do novo organismo, que irá beneficiar de instalações modernas, nas imediações do Tribunal de Justiça da UE”.

O ministro luxemburguês falava, esta terça-feira, em Sófia, na Bulgária, numa conferência sobre a futura Procuradoria Europeia, que reuniu cerca de uma centena de participantes dos Estados-membros do bloco europeu, Executivo comunitário, Parlamento Europeu, Serviço de luta anti-fraude, Europol e Eurojust.

Neste momento, o objetivo é que todos os Estados-membros unam esforços para que a nova instituição comece a funcionar até ao dia 1 de novembro de 2020.

Félix Braz lembrou também que a Procuradoria irá levar a cabo investigações financeiras complexas, o que poderá exigir a criação de programas de formação comuns para os investigadores.

