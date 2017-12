Futuro Centro Penitenciário de Sanem começa a contratar pessoal em 2018

Deverá abrir as portas apenas em 2022, mas a contratação de pessoal arranca já no próximo ano. Em causa está o futuro Centro Penitenciário de Sanem, que vai ficar situado no chamado Uerschterhaff.

Segundo dados revelados pelo ministro da Justiça, Félix Braz, em sede de comissão parlamentar, os primeiros 58 postos de trabalho serão criados em 2018.

O número corresponde a quase 20% do total de empregos que a infraestrutura deverá criar. De acordo com o ministro da Função Pública, serão necessários 300 trabalhadores para o novo centro penitenciário.

Os deputados da comissão parlamentar já emitiram, no entanto, algumas reservas quanto ao número, considerando que será um “desafio” recrutar três centenas de pessoas. Ainda este mês, o ministro da Função Pública, Dan Kersch, fez saber que o sistema prisional deverá ser um dos ramos que no futuro passará a empregar mais não-luxemburgueses. Isto porque, atualmente, nem todos os departamentos do Estado estão abertos aos estrangeiros.

O futuro Centro Penitenciário de Sanem – que virá complementar os centros existentes de Schrassig e de Givenich – é o ponto forte da reforma do sistema prisional. Uma reforma que, segundo Félix Braz, deverá estar pronta antes da próxima rentrée judicial, ou seja, antes de meados de setembro do próximo ano.

