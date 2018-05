Futuro Liceu Clássico de Diekirch vai ter capacidade para 750 alunos

O futuro Liceu Clássico de Diekirch, em Mersch, vai ter capacidade para 750 alunos. Esta é uma das novidades contempladas no projeto de lei sobre a transformação do estabelecimento de ensino divulgado hoje no Parlamento.

Através de construções e renovações de alguns edifícios existentes, construídos na década de 1960, o principal objetivo do texto é alargar a oferta escolar. Em vez dos atuais 400, as futuras instalações deverão então poder acolher 750 alunos.

Quanto às grandes alterações, o edifício das salas de aula, por exemplo, deverá dar lugar a uma construção moderna. Está também prevista a construção de um pavilhão desportivo, bem como a reconstrução das instalações administrativas. O texto aposta em construções sustentáveis, sendo que os novos edifícios do liceu serão equipados com painéis fotovoltaicos.

Sustentável será também a circulação nas imediações do liceu. O conceito foi repensado de modo a reservar a entrada principal da instituição a peões e ciclistas. Os parques de estacionamento e as paragens de autocarro ficarão situados nas zonas laterais.

As obras deverão durar três anos, período durante o qual os alunos terão aulas em edifícios pré-fabricados situados em frente ao Liceu Ermesinde, em Mersch.

O projeto está orçado em cerca de 47,5 milhões de euros, razão pela qual tem de ser aprovado pelo Parlamento. Isto porque, regra geral, todos os projetos de construção cujo custo supera a barreira dos 40 milhões têm de receber o aval da Câmara dos Deputados.

Redação Latina