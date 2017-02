Futuro RMG exclui pessoas aptas para o mercado de trabalho (C/ÁUDIO)

A lei sobre o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) vai ser alterada e excluir quem esteja apto a integrar o mercado de trabalho. Daí, a mudança do nome para Rendimento de Inclusão Social (REVIS).

A Rádio Latina falou com a ministra da Família e da Integração, para perceber melhor a mudança. Corinne Cahen diz que os futuros ‘REVIS’ vão beneficiar de aumentos dos rendimentos mensais consoante o número de horas efetuadas em atividades sociais ou profissionais.

A governante sublinha que “quem estiver apto para trabalhar não pode beneficiar do REVIS, sendo automaticamente inscrito na Administração para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM)”.

O Rendimento de Inclusão Social é ‘reservado’ a pessoas com limitações físicas ou mentais e, por exemplo, toxicodependentes, ou seja, gente considerada inapta para o trabalho. São propostas a essas pessoas atividades profissionais e/ou sociais enquadradas e remuneradas, no âmbito do REVIS, que Corinne Cahen designa por “ativação profissional ou social”.

A nova lei garante que dois adultos do mesmo agregado familiar possam beneficiar do REVIS e desenvolver atividades. Com atual lei do RMG, isso não é possível.

Os futuros beneficiários, com filhos menores, usufruem de um suplemento de 217,71 euros por cada criança a cargo. Para as famílias monoparentais, o subsídio sobe para 282,07 euros.

O montante do REVIS não vai aumentar, em comparação com o RMG. O valor-base mantém-se em 701,19 euros e só aumenta, em função das horas dedicadas a atividades profissionais ou sociais.

A nova lei, que substitui o RMG pelo REVIS, é da autoria da ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, e foi apresentada, recentemente, em sede de comissão parlamentar.

Redação Latina