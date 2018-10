O preço do gasóleo vai aumentar.

A subida é de 3,1 cêntimos por litro, fazendo com que este combustível passe a custar 1,184 euros por litro, a partir desta quinta-feira.

De acordo com dados do STATEC, publicados hoje, o preço do gasóleo subiu 2% num mês, entre agosto e setembro últimos.

Redação Latina