Gastronomia a baixo preço nos Resto Days

Os apreciadores de gastronomia ‘gourmet’ vão poder degustar, nos próximos dez dias, diversas ementas, a preços acessíveis, em cerca de 40 restaurantes do Luxemburgo, que aderem aos Resto Days (Dias da Restauração).

São esperados mais de 10 mil visitantes, durante os dez dias do evento.

Há três estabelecimentos com estrelas no Guia Michelin e cerca de 20 bem cotados no Gault&Milau, entre o lote restaurantes que marcam presença no certame.

A ementa do almoço, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, custa 24 euros. No jantar, o preço sobe para 31 euros.

De referir, ainda, que os almoços e os jantares nos restaurantes aderentes, com estrelas Michelin, exigem o pagamento de um suplemento, que pode variar entre 5 e os 15 euros.

Conheça a lista completa dos restaurantes aderentes em “restodays.lu”.

Redação Latina