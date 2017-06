Gémeos de Beyoncé permanecem internados devido a “um problema de saúde”

De acordo com o site TMZ, um pequeno problema de saúde está na origem da permanência dos gémeos de Beyoncé no hospital.

Segundo as últimas informações, depois do parto, surgiu um “pequeno problema” e o corpo clínico não quis dar alta aos bebés. Não há detalhes sobre a natureza dos problemas. Além dos recém-nascidos, Beyoncé também permanece no hospital, apesar de estar bem de saúde.

Ainda segundo o site TMZ, fontes próximas da família, informaram aquele site norte-americano de que os bebés nasceram na passada segunda-feira, dia 12, num hospital em Los Angeles.