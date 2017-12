George Michael faleceu há um ano. Família recorda-o.

George Michael faleceu há um ano, precisamente no dia de Natal, em 2016. E a sua família decidiu agora recordá-lo, numa longa mensagem, difundida através do site oficial do músico. O texto refere que o Natal sem Michael é mais duro e que os mais próximos sabem que não estão sozinhos no luto pelo aniversário da sua morte.

A mensagem vem acompanhada, no topo, de uma fotografia quando Michael era criança, a brincar na neve. Os familiares começam por agradecer aos fãs por terem novamente colocado o album “Listen WiThout Prejudice” no primeiro lugar do top de vendas e que George Michael teria adorado e agradecido ao seu jeito simpático.

Referem ainda que este ano trouxe novos e duros desafios a todos os que eram próximos e leais a Yog, como carinhosamente era tratado. Alguns desses momentos, passaram pela necessidade da família se fazer forte, ao escutar temas como “Last Christmas” e “December Song”, cada vez que os escutavam em lojas, carros e rádios.

A mensagem da família termina dizendo que o Yog, que adorava o Natal, haveria de querer que todos os que o adoravam e amavam, pudessem parar um pouco, fizessem um brinde ao som das suas músicas e pensassem nele com carinho, esperando que se divirtam e tiram o melhor partido do tempo que possam estar com a família e amigos.