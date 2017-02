Georgette Mosbacher poderá ser a nova embaixadora dos EUA no Luxemburgo

Foto: www.georgettemosbacher.com

Georgette Mosbacher. Poderá ser este o nome da nova embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) no Luxemburgo, de acordo com a imprensa nacional, que cita o tabloide nova-iorquino New York Post.

Os jornais descrevem Mosbacher, 70 anos, militante do Partido Republicano, como uma amiga de longa data do presidente norte-americano Donald Trump.

A confirmar-se, Georgette Mosbacher irá suceder a David McKean, que deixou a representação diplomática dos EUA no Grão-Ducado a 20 de janeiro, após menos de um ano no cargo.

A mexida nas embaixadas prende-se com uma diretiva de Donald Trump, que ordenou que os embaixadores políticos nomeados por Barack Obama abandonassem os postos até ao dia da sua tomada de posse, que aconteceu a 20 de janeiro.

Redação Latina