“Gerigonça” e “campeão” lideram preferências para Palavra do Ano

Os vocábulos “gerigonça” e “campeão” lideram a lista de preferências dos internautas para a Palavra do Ano, cuja escolha se iniciou no passado dia 1, informou hoje a promotora do concurso, segundo a qual até terça-feira à noite, registaram-se “mais de 20.000 participações”.

A votação em www.palavradoano.pt prossegue até ao final do mês, e a palavra vencedora será conhecida no dia 4 de janeiro próximo, às 10h30, numa cerimónia a realizar na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, nos arredores de Lisboa.

“Duas semanas após o início da votação, há duas palavras que se destacam: ‘geringonça’ e ‘campeão’, com ‘brexit’ por perto, seguidas por ‘presidente’, ‘racismo’, ‘turismo’ e ‘empoderamento’”, afirma em comunicado a Porto Editora, que lançou esta iniciativa em 2009.

“As palavras ‘humanista’, ‘parentalidade’ e ‘microcefalia’ ocupam os últimos lugares da votação”, lê-se no mesmo documento.

Fonte: Lusa