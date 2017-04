O ‘gigantesco’ armário de Prince

Agora que a mansão de Prince, em Minnesota, foi transformada em museu começa a ser conhecido o conteúdo do armário pessoal do cantor.

Que era conhecido pela sua excentricidade e originalidade não há dúvidas, Prince era dono de um incrível armário de fazer inveja a qualquer fã. Conta o The New York Times citado pelo Notícias ao Minuto que, depois da mansão em Paisley Park, no Minnesota, se ter tornado um museu, em 2016, é agora divulgado o número de peças que o cantor possuía.

Angie Marchese, responsável pelo agora museu, revelou àquela publicação que Prince tinha quase dois mil pares de sapatos, na sua maioria de “salto alto com cerca de sete centímetros”. Foi também revelado que o cantor não repetia as suas roupas e que estavam guardados 35 casacos e 35 calças que foram usados apenas durante a digressão de Purple Rain, em 1984.

Mas os números não ficam por aqui. A responsável diz que ainda falta catalogar a maior parte da roupa. Para se ter uma ideia, aquela que já foi catalogada corresponde a “menos de 5%” do total. Para já foram registados cerca de sete mil artigos.