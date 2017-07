Gilles Muller é o 22° melhor jogador do mundo

O tenista luxemburguês Gilles Muller subiu hoje quatro lugares no ranking ATP, ocupando agora a 22ª posição da hierarquia mundial.

Trata-se da sua melhor classificação de sempre e também da melhor de um tenista do grão-ducado.

Uma subida no ranking que se deve à sua prestação no torneio londrino de Wimbledon, onde chegou aos quartos de final, depois de ter eliminado o segundo melhor jogador do mundo, o espanhol Rafael Nadal, que mantém essa classificação na lista hoje atualizada. Já Roger Federer, que no domingo venceu o torneio de Wimbledon, subiu duas posições, sendo o novo terceiro melhor tenista da hierarquia mundial.

A tabela continua a ser liderada por Andy Murray.

O croata Marin Cilic, que chegou à final do torneio londrino frente a Federer, mantém o sexto lugar. Cilic foi o ‘carrasco’ de Muller nos quartos de final.

Redação Latina (AFP)