O luxemburguês Gilles Muller desceu hoje 10 lugares na classificação do ténis mundial, ocupando agora a posição 114 de uma tabela que continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

O suíço Roger Federer mantém o segundo lugar e o alemão Alexander Zverev, que no domingo revalidou o título do torneio de Washington, continua no terceiro posto.

O português João Sousa caiu 18 lugares, sendo agora o 63.° melhor tenista do mundo.

Redação Latina / Lusa (Foto: Facebook Gilles Muller)