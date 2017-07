Gilles Muller mantém-se no 22.° lugar da hierarquia

O tenista luxemburguês Gilles Muller continua no 22.° lugar do ‘ranking’ ATP, segundo a atualização desta segunda-feira.

Muller está assim, pela segunda semana consecutiva, entre os 25 melhores tenistas do mundo, naquela que é a sua melhor classificação de sempre.

O tenista de Leudelange, de 34 anos, subiu à 22.ª posição na semana passada, depois de ter perdido com o croata Marin Cilic, nos quartos de final de Wimbledon, torneio no qual tinha conseguido eliminar o espanhol Rafael Nadal.

Gilles Muller volta a entrar em campo esta segunda-feira, desta feita no Atlanta Open, no estado norte-americano da Geórgia, onde irá medir forças com o francês Hugo Nys, número 93 do ‘ranking’ mundial.

