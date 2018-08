Gilles Muller prepara-se para dizer adeus às competições

O tenista luxemburguês Gilles Muller entra hoje em campo, em Nova Iorque, no Open dos Estados Unidos, naquele que será o último torneio da sua carreira profissional.

O atleta de 35 anos defronta o italiano Lorenzo Sonego, 121.º da hierarquia, mais logo, a partir das 17:00 (hora no Luxemburgo).

O número um luxemburguês ocupa atualmente a posição 127 do ranking mundial, bastante aquém do seu melhor resultado de sempre, o 21.º lugar alcançado em julho do ano passado.

No dia em que o tenista de Leudelange vai disputar pela última vez um ‘Grand Slam’, a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) divulgou um vídeo no seu site oficial, que percorre os momentos altos da carreira de Muller, com destaque para os dois títulos que conquistou em torneios do circuito ATP.

