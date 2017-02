Gisela João é cabeça de cartaz em festival de fado de Nova Iorque

Gisela João é a fadista principal do primeiro festival de fado da cidade de Nova Iorque, que decorrerá no próximo fim de semana, e que incluirá uma exposição, uma exibição de um filme, uma atuação do duo Beatbombers e uma palestra.

Gisela João, nome consolidado do fado nacional – esteve recentemente em concerto no Luxemburgo e em entrevista exclusiva à Rádio Latina (que pode ver em baixo) -, já atuou também em Newark mas nunca na cidade de Nova Iorque, considera que “é sempre bom haver festivais fora do nosso país, que mostrem aquilo que há cá, e que a nossa cultura esteja em primeiro plano”, como explicou em declarações à agência Lusa. Continuou: “É sempre um prazer para mim cantar em qualquer lugar do mundo, principalmente sabendo que vou poder mostrar aquilo que há no nosso país, e que é tão forte culturalmente”.

“Os concertos de fado em Nova Iorque são bastante populares entre a comunidade luso-americana e fora dela, por isso pareceu-me natural tentar elevar esta presença de eventos individuais para um festival que destaca o fado nas suas variadas formas”, explicou à Lusa a organizadora Isabel Soffer, produtora de música americana com mais de 20 anos de experiência, responsável pela vinda de muitos fadistas aos EUA e pela estreia [de Gisela] em Nova Iorque.

Gisela João atua no dia 25 de fevereiro, no Schimmel Center, e será acompanhada por Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo, na guitarra, e Francisco Gaspar, na viola baixo.

O festival começa no dia 24 de fevereiro, no Sport Clube Português em Newark, com a exibição do filme ‘Fado, história de uma cantadeira’, e termina dois dias depois, no dia 26, com uma atuação do duo Beatbombers, constituído pelos DJs Ride e Stereossauro, no conhecido Joe’s Pub, em Manhattan. Na entrada do edifício, estará patente uma exposição do Museu do Fado, de Lisboa, que conta a história deste género musical.

Recorde, em baixo, a entrevista exclusiva da fadista à Rádio Latina no dia 10 de fevereiro deste ano.