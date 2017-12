Google aciona ‘opção de compra’ para terrenos em Bissen

O gigante norte-americano da Internet “Google” acionou a cláusula de “opção de compra” de um terreno, de 33,7 hectares, na comuna de Bissen. Está assim dado o primeiro passo com vista à construção de um novo centro de dados do Google, no Luxemburgo. A decisão da “opção de compra” foi anunciada pela multinacional que se pronunciou pela primeira vez publicamente sobre o projeto.

A “opção de compra” dá prioridade ao Google sobre o terreno, mas não o obriga a ir avante com o projeto.

Isso mesmo é frisado numa publicação do primeiro-ministro na sua conta na rede social Twitter, onde Xavier Bettel escreve “que agora é preciso olhar para as próximas etapas, uma vez que “o trabalho não acabou”. Bettel não deixa, contudo, de sublinhar que a decisão da multinacional norte-americana deixa o Governo “orgulhoso” e “feliz”.

Quem também já reagiu foi o maior partido da oposição. Numa questão parlamentar, os deputados cristãos-sociais Diane Adehm e Gilles Roth pedem esclarecimentos ao primeiro-ministro. Querem saber se se trata de uma “opção de compra” ou de uma “compra efetiva” dos terrenos.

Caso se trate de uma opção de compra, os deputados do CSV querem conhecer o prazo-limite estipulado no contrato para a multinacional efetuar, ou não, a compra dos terrenos.

O CSV pede, ainda, que o Governo revele o preço e as condições de venda estabelecido no compromisso.

Redação Latina