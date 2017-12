Google adquiriu terrenos em Bissen – Xavier Bettel

O gigante norte-americano Google comprou quase 34 hectares de terrenos em Bissen, confirmou esta tarde o primeiro-ministro, Xavier Bettel.

O esclarecimento tornou-se necessário depois do anúncio pouco explícito feito na segunda-feira pela multinacional, que afirmava que “tinha assegurado” a compra dos terrenos.

Na comunicação não tinha ficado claro se se tratava de uma ‘opção de compra’ ou de uma aquisição consumada.

As dúvidas ficaram agora dissipadas com esta declaração do primeiro-ministro, que, no entanto, não avançou mais pormenores sobre o negócio, nomeadamente sobre o valor da venda dos terrenos.

Fica, assim, dado o primeiro passo para que a Google instale o seu centro de dados no Luxemburgo.

Redação Latina