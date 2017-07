Governo aprova lei sobre proibição da burca no Luxemburgo

O Luxemburgo vai mesmo avançar com uma lei que proíbe o uso do véu islâmico integral nos espaços públicos.

O Governo, reunido esta quarta-feira em Conselho de Ministros, deu o aval ao projeto de lei.

Após uma longa reflexão sobre a matéria, o Executivo decidiu então legislar sobre a dissimulação do rosto em espaços públicos, quando ainda no final do ano passado tinha uma posição diferente, defendendo, com firmeza, que não havia necessidade de criar uma lei sobre o uso da burca.

O Governo argumentava, na altura, que há regulamentos comunais e policias que já proíbem a dissimulação do rosto em locais públicos.

Um outro argumento era o número escasso de mulheres que usam a burca no Grão-Ducado (menos de 20), segundo os dados mais recentes da Shoura ? no Luxemburgo.

O Governo terá, certamente, o apoio do Partido Cristão Social (CSV) e também do ADR, que apresentaram propostas de lei que vão nesse sentido.

No entanto, o uso da burca já é, parcialmente, proibido no Luxemburgo.

O véu integral islâmico é banido dos liceus do ensino público, desde junho de 2014. Essa interdição não assumiu a forma de lei, mas sim de uma diretiva do Ministério da Educação.

Na altura, o Governo alegou que a medida visava respeitar a “neutralidade” religiosa nas escolas públicas e não se prendia com uma questão de segurança interna.

Redação Latina