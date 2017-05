Governo atento à poluição atmosférica devido ao calor

A qualidade do ar que se respira no Grão-Ducado poderá agravar-se nas próximas horas, devido ao calor.

O serviço nacional de meteorologia, Meteolux, prevê que o mercúrio do termómetro suba até aos 27°.

Em comunicado, enviado esta tarde às redações, a Administração do Ambiente adianta estar atenta à evolução da poluição atmosférica e intervir caso ultrapasse níveis que podem ser prejudiciais para a saúde. A intervenção passará, como tem vindo a ser habitual nestes casos, pela redução do limite de velocidade nas estradas e/ou autoestradas do país e pela emissão de uma série de recomendações à população.

O aumento das temperaturas e a falta de vento fazem com que a poluição se acumule na atmosfera, alerta a Administração do Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Sustentável.

A elevada concentração de ozono pode provocar danos saúde, sobretudo de crianças, idosos e outras pessoas que sofrem de asma ou de outras doenças respiratórias ou cardíacas.

Redação Latina