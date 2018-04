Governo brasileiro poderá vir a comprar serviços do GovSat

O Governo brasileiro poderá vir a adquirir serviços do satélite luxemburguês GovSat. A intenção foi manifestada no âmbito da visita de trabalho ao Brasil do ministro da Economia, Étienne Schneider, uma deslocação de quatro dias que terminou na quinta-feira.

Durante um encontro, Étienne Schneider e Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa do Brasil, discutiram a possibilidade de uma cooperação através da parceria público-privada GovSat, cujo primeiro satélite (GovSat-1) está operacional desde o mês de março.

Dessa reunião saiu a eventual futura aquisição de serviços por parte do Executivo brasileiro, no quadro da participação do país nas operações de paz das Nações Unidas.

A concretizar-se a venda, o Luxemburgo começa assim a cumprir um dos objetivos do GovSat, que passa pela comercialização dos serviços de comunicação a países aliados, a organizações como NATO e União Europeia e a outros parceiros.

O GovSat nasceu de uma parceria público-privada entre o Governo luxemburguês e a Sociedade Europeia de Satélites (SES), sediada em Betzdorf. O satélite destina-se a serviços protegidos de comunicações militares, governamentais e de segurança civil.

Redação Latina (foto: MECO)