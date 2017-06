Governo confirma saída de Tânia Fernandes do Fundo da Habitação

Tânia Fernandes vai mesmo deixar a direção do Fundo da Habitação. A informação, que tem circulado nos últimos dias, já foi confirmada pelo Governo.

Numa nota divulgada depois da última reunião do Conselho de Ministros, o Executivo explica que “por razões de saúde e familiares, Tânia Fernandes, atual diretora, não está disponível para assumir a presidência do novo conselho de administração”.

Um novo conselho de administração, presidido por Claude Wagner, assume funções no dia 1 de julho, no âmbito da entrada em vigor da nova lei que rege o funcionamento do Fundo da Habitação. Uma das primeiras tarefas da estrutura passará pela nomeação de um novo diretor, para substituir Tânia Fernandes. A nova lei cria também os cargos de diretores adjuntos.

A revista Paperjam tinha noticiado no início da semana que a diretora do Fundo da Habitação estava de baixa, uma informação entretanto confirmada à Rádio Latina por fonte da entidade.

A luso-descendente assumiu a liderança do Fundo há dois anos, depois da polémica saída de Daniel Miltgen e em plena fase de reorganização do organismo. No comunicado enviado às redações, o ministro da Habitação, Marc Hansen, agradece a Tânia Fernandes o trabalho desempenhado durante “esta transição complexa”.

